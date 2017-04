Reis over de Alpen van Hannibal herdacht met indrukwekkend spektakel

Kunstenaar broedt eitjes uit op een broedstoel

Een Franse kunstenaar heeft drie weken non-stop doorgebracht op een broedstoel. Hij woonde daarvoor drie weken in een glazen bokaal in een museum in Parijs. De eitjes bleven goed warm want uit 10 eieren zijn kuikens gekomen.

