Prins Charles praat met de paus en Italiaanse premier tijdens bezoek aan Rome

Onschuldig in de cel: "Ik had nooit gedacht dat ze me nog gingen vrijlaten"

Onschuldig in de cel, soms jarenlang, het gebeurt in ons land geregeld. In "Terzake" getuigt Geert Vanweehaeghe. Hij zat meer dan 4 jaar in voorhechtenis, is vrijgesproken en krijgt nu 35.000 euro aangeboden, dat is 23 euro per dag.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

