Buste van Ronaldo onthuld: de niet-gelijkenis is groot

E34 in Turnhout volledig afgesloten

De E34 is ter hoogte van Turnhout-West al zeker tot het middaguur in beide richtingen versperd door een ongeval met een vrachtwagen. De vrachtwagen is gekanteld en zolang hij niet getakeld is, blijft de snelweg volledig afgesloten.

