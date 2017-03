Grootste roze diamant ter wereld (alweer) onder de hamer

Jongen (10) deelt gevonden spaargeld van opa uit aan klasgenoten

Hij zal ongetwijfeld nieuwe vrienden gemaakt hebben, maar of de band met zijn grootvader even sterk blijft, is nog onzeker. Een Spaanse jongen heeft het spaargeld van zijn opa uitgedeeld aan zijn eigen klasgenoten.

