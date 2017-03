Waarom zijn de Noren zo gelukkig? De bureaucratie!

Beelden opgedoken van lawine in Tignes, skiërs verdwijnen onder sneeuwmassa

De beelden dateren van 7 maart in het skigebied van Tignes, in de Franse Alpen. De lawine kwam om 9.50 uur naar beneden op de blauwe piste “Carline” in Val Claret. Op de beelden is duidelijk te zien dat de skiërs met hun stokken op zoek gaan naar slachtoffers onder de sneeuw. Niemand raakte gewond.

