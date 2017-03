Vuurwerkfabriek ontploft: ravage is enorm

In het dorpje Porat, centraal gelegen in Israël, is e een ontploffing geweest in een vuurwerkfabriek. Daarbij zijn twee mensen omgekomen en vijf gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Vuurwerkfabriek ontploft: ravage is enorm

In het dorpje Porat, centraal gelegen in Israël, is e een ontploffing geweest in een vuurwerkfabriek. Daarbij zijn twee mensen omgekomen en vijf gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk.