Historische stad Palmyra kan stilaan heropgebouwd worden

Jonge rockers van Freaky Age hebben vierde album uit

Met een gemiddelde leeftijd van amper 14 jaar was Freaky Age in 2006 de jongste band ooit die de finale van Humo's Rock Rally bereikte. Ruim tien jaar later hebben de jonge twintigers in een uitverkochte AB Club in Brussel hun vierde album "Inner Stranger" voorgesteld: stevige indierock van eigen bodem.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Jonge rockers van Freaky Age hebben vierde album uit

Met een gemiddelde leeftijd van amper 14 jaar was Freaky Age in 2006 de jongste band ooit die de finale van Humo's Rock Rally bereikte. Ruim tien jaar later hebben de jonge twintigers in een uitverkochte AB Club in Brussel hun vierde album "Inner Stranger" voorgesteld: stevige indierock van eigen bodem.