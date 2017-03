Fillon: "Ik heb al betere verjaardagen gehad"

IJslandse realityreeks met kittens wordt internethit

De IJslandse realityreeks “Keeping up with the Kattarshians” is bezig de wereld te veroveren. De lokale nieuwszender Nútíminn is de serie begonnen met kittens die werden gevonden in een parkeergarage in Reykjavik. Inmiddels zijn de kittens al tien weken oud en zijn ze een hit op het internet. U kunt het reilen en zeilen in het kattenhuis volgen via de website www.nutiminn.is/kattarshians.

