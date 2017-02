Politie arresteert activisten die zich verzetten tegen aanleg oliepijpleiding

Chinese politie probeert biggen te vangen maar dat blijkt geen makkelijke klus

In Duyun, in de zuidelijke Chinese provincie Guizhou, werd het voor de politie even heel druk op de snelweg nadat een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur had verloren en was gekanteld. Veertig biggen kwamen op de snelweg terecht en speelden een kat- en muisspel met de politie.

