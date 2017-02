Ravage aan berghotel Italië wordt duidelijk nu sneeuw smelt

Vrouw duikt van 18 meter hoog in zwembad van varend cruiseschip

De professionele duikster Cesilie Carlton heeft een duizelingwekkende stunt uitgevoerd op het cruiseschip Harmony of the Seas. Ze dook van 18 meter hoog het zwembad in terwijl het schip aan een hoge snelheid voer. Niet voor doetjes.

