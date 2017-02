Venetiaanse carnaval start met fabelachtige waterstoet

"Love is in the air" voor de dieren in Detroit Zoo

Het is bijna Valentijn en dat zullen de dieren in Detroit Zoo in de Verenigde Staten ook geweten hebben. Onder meer de ijsberen, kamelen, damherten en zeehonden kregen hun eten in de vorm van een hartje.

