Queen Elizabeth 65 jaar op de troon: wat zegt dat in cijfers?

Pieter Embrechts maakt muzikaal portret van de Turnhoutsebaan

Borgerhout is een plek waar 170 nationaliteiten met elkaar proberen samen te leven. Eén van de bewoners is theatermaker en muzikant Pieter Embrechts. Hij maakt een muzikaal portret van 8 bewoners van de Turnhoutsebaan in Borgerhout, een straat die in elke grote stad ter wereld zou kunnen liggen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Pieter Embrechts maakt muzikaal portret van de Turnhoutsebaan

Borgerhout is een plek waar 170 nationaliteiten met elkaar proberen samen te leven. Eén van de bewoners is theatermaker en muzikant Pieter Embrechts. Hij maakt een muzikaal portret van 8 bewoners van de Turnhoutsebaan in Borgerhout, een straat die in elke grote stad ter wereld zou kunnen liggen.