“De hele show rond de Super Bowl is een wow-moment"

Juuso, de bruine beer, heeft zijn eerste kunsttentoonstelling beet

In Helsinki, Finland, heeft Juuso voor het eerst zijn schilderijen tentoongesteld. De exhibitie "Strong and soft touches" lokte heel wat kunstliefhebbers. De 17-jarige beer schildert met zijn lichaam en klauwen. Met de opbrengst van de tentoonstelling wordt een documentaire over beren gemaakt.

