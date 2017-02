Gestrande walvis met 30 plastic zakken in de maag moet worden afgemaakt

Musicalstudenten mogen staaltje van hun kunnen geven in studio "Van Gils"

Een tiental musicalstudenten zaten vandaag in het publiek van "Van Gils & Gasten". Omdat musical een belangrijk onderwerp in de show was, mochten ze ook even tonen wat ze in hun mars hadden.

VRT

