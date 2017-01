Trump-protest aan luchthaven JFK in New York

Gwendolyn Rutten: "Mist u het gekibbel, meneer De Vadder"

In "De afspraak op vrijdag" vroeg Wetstraatwatcher Ivan De Vadder zich af of de regering een beetje stilgevallen is. "Hebben we met de stilte voor de storm te maken?" Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten stelde hem gerust. "De regering is aan het werk."

