Verzamelde pers filmt tweede explosie aan hotel in Mogadishu

Golfballetje zet indrukwekkende kettingreactie in gang

Een Engelse snookerclub is het nieuwe jaar gestart met een verbluffende stoot. All Stars Bristol deed de hele nacht over de voorbereiding. De indrukwekkende kettingreactie duurde twee minuten.

