Mysterieus boeddhabeeld duikt op in waterreservoir

Wat als... je aan een skilift blijft bengelen?

Dit is misschien wel de grootste horror voor wie op wintersport vertrekt. Wat moet je doen als je aan de skilift blijft hangen? Deze skiër uit Utah kan het gelukkig nog navertellen. Belangrijk is om alle ballast zoals skimateriaal te verwijderen en dan hopen dat er in de buurt een ladder is.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Wat als... je aan een skilift blijft bengelen?

Dit is misschien wel de grootste horror voor wie op wintersport vertrekt. Wat moet je doen als je aan de skilift blijft hangen? Deze skiër uit Utah kan het gelukkig nog navertellen. Belangrijk is om alle ballast zoals skimateriaal te verwijderen en dan hopen dat er in de buurt een ladder is.