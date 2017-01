May: "We gaan uit de EU, maar niet uit Europa"

Gene Cernan (1934-2017) blikt terug op maanwandeling uit 1972

Gene Cernan, de man die de laatste voetstappen op de maan achterliet, is gisteren in Houston overleden. In de documentaire "The Last Man on the Moon" uit 2016, gefilmd naar zijn autobiografie, kruipt Cernan een laatste keer in zijn ruimtepak en bekijkt hij de aarde vanop de maan, waarop hij in 1972 met Apollo 17 landde.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Gene Cernan (1934-2017) blikt terug op maanwandeling uit 1972

Gene Cernan, de man die de laatste voetstappen op de maan achterliet, is gisteren in Houston overleden. In de documentaire "The Last Man on the Moon" uit 2016, gefilmd naar zijn autobiografie, kruipt Cernan een laatste keer in zijn ruimtepak en bekijkt hij de aarde vanop de maan, waarop hij in 1972 met Apollo 17 landde.