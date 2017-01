Sjanghai in feestelijke eindejaarsstemming

"1 op de 2 mensen hier in Maiduguri is een vluchteling"

Onze reporter Stijn Vercruysse bericht de volgende dagen in "Het journaal", "Terzake" en op de radio over de toestand in het noordoosten van Nigeria, dat te kampen heeft met een enorme humanitaire crisis. Hij legt uit wat er daar precies aan de hand is.

