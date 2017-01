Vliegtuigbouwer Lockheed gaat prijs van F-35 verlagen

Strand bedekt met verrassingseitjes en speelgoed

Kerstmis en nieuwjaar hebben we nog maar net achter de rug, maar voor sommigen is het al Pasen. Zo lijkt het toch want deze kinderen in het noorden van Duitsland zijn wel degelijk verrassingseitjes aan het rapen. En er ligt ook speelgoed op het strand. Dat alles komt uit een container, die gisteren van een schip is gevallen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

