Schattig ijsbeertje in Berlijn voor het eerst bij de dokter

In Tierpark Berlin is de kleine ijsbeer, die begin november vorig jaar geboren is, voor het eerst naar de dokter geweest. Die zag dat het een jongen was, van maar liefst 4,5 kg, en in prima gezondheid. Het was 22 jaar geleden dat er in de befaamde zoo even buiten het centrum van de Duitse hoofdstad nog een ijsbeertje geboren was. (IJsbeer Knut, Europa's beroemdste ijsbeer tussen 2006 en 2011, was van de Zoologischer Garten.) Op 1 februari krijgt de kleine een naam. Alle belangstellenden kunnen hun voorstel insturen naar kranten en radio. Pas in de lente kunnen bezoekers het jong zien.