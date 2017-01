Debat in Turks parlement eindigt in vechtpartij

Diba: "Ik wil de eerste vrouwelijke president van Afghanistan worden"

Diba is een Afghaanse van 19. Haar vader woont al enkele jaren in ons land. Zelf zit ze vast in een kamp op het Griekse eiland Lesbos. Als ze ooit in België geraakt, in Kortrijk bij haar vader, dan weet Diba wat ze wil doen.

VRT

