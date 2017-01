Hel breekt los in zwaarbeveiligde Amerikaanse gevangenis

Brecht in Burkina Faso: "Ik heb de verkeerde broek aan"

In 2013 was Brecht Herteleer het gezicht van de rubriek "Brecht zkt. werk" in "Iedereen beroemd". Ondertussen is hij aan de slag gegaan als ontwikkelingsmedewerker van Broederlijk Delen in Burkina Faso. Dit zijn zijn eerste indrukken toen hij aankwam in het Afrikaanse land.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Brecht in Burkina Faso: "Ik heb de verkeerde broek aan"

In 2013 was Brecht Herteleer het gezicht van de rubriek "Brecht zkt. werk" in "Iedereen beroemd". Ondertussen is hij aan de slag gegaan als ontwikkelingsmedewerker van Broederlijk Delen in Burkina Faso. Dit zijn zijn eerste indrukken toen hij aankwam in het Afrikaanse land.