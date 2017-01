Vietnamees loopt 18 jaar rond met schaar in zijn lichaam

Vermoedelijke dader aanslag Istanbul maakte selfievideo

In de Turkse media is deze selfievideo verschenen van de vermoedelijke dader van de aanslag in de Turkse stad Istanbul. De man zelf die in een nachtclub 39 mensen doodschoot, is nog altijd op de vlucht. Maar de Turkse veiligheidsdiensten hebben duidelijke aanwijzingen om wie het gaat.

