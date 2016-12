Brandweer laat inzittenden kapotte attractie een voor een zakken

Brandje in Antwerpse premetro

In Antwerpen was er gisterenavond even brand in de premetro. Een machine had vuur gevat. Een aantal medewerkers van De Lijn werd bevangen door de rook. Het tramverkeer werd even onderbroken. Rond middernacht was alles onder controle.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Brandje in Antwerpse premetro

In Antwerpen was er gisterenavond even brand in de premetro. Een machine had vuur gevat. Een aantal medewerkers van De Lijn werd bevangen door de rook. Het tramverkeer werd even onderbroken. Rond middernacht was alles onder controle.