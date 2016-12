Reusachtige robot zet eerste stappen in Zuid-Korea

In Zuid-Korea is een robot van vier meter hoog en met metalen armen van 130 kg voorgesteld. Hij kan bestuurd worden door iemand die in de romp van de robot zit of met een afstandsbediening. Volgens Yang Jin-Ho, voorzitter van het technologiebedrijf Hankook Mirae, is het de eerste robot in zijn soort.

