Elektronische sigaret ontploft in iemands handen

De veiligheidscamera in een stadsbus van Fresno, in de Amerikaanse staat Californië, toont hoe een e-sigaret spontaan is ontploft. Getuigen vertelden dat de chauffeur de roker had gevraagd het apparaat niet in de bus te gebruiken. De man bracht het naar zijn vestzak, waarop het in zijn handen ontplofte.

