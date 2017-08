Oorlogsverleden van de Westhoek blijft boeien

Uit ons archief: totale zonsverduistering 1999

Vandaag is in de VS van kust tot kust een totale zonsverduistering te zien. In ons land was de laatste totale zonne-eclips op 11 augustus 1999. Ook toen was het hier een drukte van belang. U kan hier het middagjournaal, dat er vrijwel helemaal aan gewijd was, herbekijken.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Uit ons archief: totale zonsverduistering 1999

Vandaag is in de VS van kust tot kust een totale zonsverduistering te zien. In ons land was de laatste totale zonne-eclips op 11 augustus 1999. Ook toen was het hier een drukte van belang. U kan hier het middagjournaal, dat er vrijwel helemaal aan gewijd was, herbekijken.