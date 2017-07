Er is eigenlijk maar één echte oplossing om een weggehaalde roetfilter te ontdekken: een uitstoottest die écht het aantal roetdeeltjes kan meten. Momenteel onderzoekt onze keuring of ze hypermoderne, snelle en heel krachtige roetpartikelmeters of emissiemeters kan inzetten. Die tellen effectief het aantal uitgestoten roetdeeltjes per m³ lucht. Deze apparaten zijn het ultieme middel om te controleren of er roetfilters zijn weggehaald en de dieselauto’s echt nog aan hun uitstootnormen voldoen. Maar die metertjes zijn helaas nog niet op de markt. Dus blijft het voorlopig behelpen met de huidige test. Die meet geen roet, maar is gewoon optisch. Hij ziet hoe zwart de uitgestoten roetwolk van de geteste auto is. En alleen wanneer die rook heel erg zwart is, wordt je auto afgekeurd en moet je nog eens terugkomen voor een herkeuring. De oplossing is meestal vrij eenvoudig: eens stevig gas geven bij een hoog toerental, zodat de meeste vastgekoekte roet wordt uitgespuwd. Of een additief aan je diesel toevoegen zodat de rook gewoon witter wordt. Je stoot dan niet één roetdeeltje minder uit. Maar de keuring ziet het gewoon niet.

Het blijft dus wachten op performante en goedkope meetapparatuur. Want de nieuwe emissiemeters zullen de roettest duurder maken. Die kost momenteel 11,70 euro. Hoeveel er zou bijkomen is niet bekend. Maar de keuringsinstanties argumenteren dat de baten de kosten ruimschoots zullen overschrijden. Als we té vervuilende diesels of diesels zonder roetfilter effectief van de weg zouden kunnen halen, zou dat 8 tot 13 maal meer winst opleveren voor de samenleving dan de investering in betere tests. Een andere optie zijn onverwachte controles waarbij mobiele teams auto’s willekeurig van de weg halen en hun uitstoot meten. Het plan lag op tafel bij de Europese dieselgatecommissie, maar is uiteindelijk afgevoerd.

En dus blijft het hele Europese beleid en dat van de lidstaten rond de roet- en fijnstofuitstoot van dieselauto’s tot nader order een papieren tijger: veel eisen en beloften op schrift, maar in de praktijk geen enkele controle meer. Het is alsof een overheid zegt: “Vanaf nu mag u nog maximaal 120 kilometer per uur op onze autowegen rijden. Maar weet wel dat we dat onmogelijk kunnen controleren. Want onze meetapparatuur is tien jaar verouderd en flitst u pas als u meer dan 220 kilometer per uur rijdt.” Wat doen we dan? Juist. We geven gas. Tot we stikken in de smog.