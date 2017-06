Eerste beelden: Brussel-Centraal ontruimd na incident

"No Stress, hoe mooi kan een naam zijn?"

"Ik was vroeger inspecteur van politie in Oostende", vertelt Roger in "Iedereen beroemd". "En dat bracht toch een beetje stress mee." Op zijn boot in Jachthaven De Spaanjerd in Kinrooi komt hij tot rust. En dat die boot de naam No Stress heeft, het klinkt misschien raar, maar toepasselijk is het wel.

"No Stress, hoe mooi kan een naam zijn?"

"Ik was vroeger inspecteur van politie in Oostende", vertelt Roger in "Iedereen beroemd". "En dat bracht toch een beetje stress mee." Op zijn boot in Jachthaven De Spaanjerd in Kinrooi komt hij tot rust. En dat die boot de naam No Stress heeft, het klinkt misschien raar, maar toepasselijk is het wel.