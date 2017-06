Noveenkaarsen moeten studenten aan goede resultaten helpen

Geens: "Gisteren heb ik nog op Heidi gezeten"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) was vandaag te gast in "De zevende dag". Gisteren was hij nog op de gezinsdag van zijn partij in Plopsaland. Daar heeft hij onder andere op Heidi gezeten. Dat is een achtbaan voor alle duidelijkheid.

