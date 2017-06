Antwerpen ontvangt grootste containerschip: enkele cijfers

Een week na de knip: hoe is de situatie nu in Antwerpen?

De knip in de Antwerpse Leien is sinds begin deze een feit. Hebben de Antwerpenaars en de pendelaars naar de Sinjorenstad hun vervoer aangepast? Is het er nog zo druk als het dinsdag was? "Het is moeilijk, ik denk dat het een lange lijdensweg zal zijn."

