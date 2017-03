Piqueur (over gerechtelijk onderzoek): "Ik heb daar nog niks over gehoord"

Danscafé in Hoogstraten getroffen door uitslaande brand

Danscafé Kokomo City in het centrum van Hoogstraten is getroffen door een zware brand. Ook twee aanpalende gebouwen liepen schade op. Het vuur is onder controle maar de weg is versperd omdat de brandweer aan het nablussen is. De oorzaak van de brand is niet bekend.

