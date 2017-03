Sofie Engelen van "Fans of Flanders" test de Vlaamse fietspaden

Indonesiërs vinden lichaam in gigantische python

In Indonesië is het lichaam van een 25-jarige landbouwer gevonden in de maag van een zeven meter lange python. De man was al meer dan een dag vermist en werd vermoedelijk aangevallen door de slang toen hij aan werken was in de palmolieplantage van zijn familie.

