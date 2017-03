Urban Trail trekt door Gentse straten en gebouwen

Dode en gewonden bij schietpartij in nachtclub in Ohio

Bij een schietpartij in een nachtclub in Cincinnati, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 14 gewonden en 1 dode gevallen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Dode en gewonden bij schietpartij in nachtclub in Ohio

Bij een schietpartij in een nachtclub in Cincinnati, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 14 gewonden en 1 dode gevallen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.