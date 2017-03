Turkse journalist: "Wat zich nu in Turkije afspeelt, is een machtsgreep door de overheid"

Will Ferdy 60 jaar geleden: "Heel mannelijk"

Chansonnier Will Ferdy is 90 geworden. "Van Gils & Gasten" dook in het archief en vond beelden van een van zijn eerste tv-optredens, 60 jaar geleden. Zelf is hij niet zo'n fan van de schlagerzanger die Will Ferdy toen noodgedwongen was.

