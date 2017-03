"Wij krijgen 8 maart, de mannen de andere 364 dagen van het jaar"

Pop-upmuseum dompelt Hasselaar onder in 90's-sfeer

In Hasselt hebben studenten van de hogeschool PXL tal van gadgets en prullaria uit de jaren ’90 verzameld in een pop-up museum, midden in het centrum. Het is een studieproject om de communicatie te versterken van een I love the 90’s-party volgende maand.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

