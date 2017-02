Bedrijfsleider grote fan van Boonen: "Werknemers krijgen extra verlof als hij wint"

Demonstranten dopen “President’s Day” om tot “Not My President’s Day”

In verschillende Amerikaanse steden zijn mensen op straat gekomen om te demonsteren tegen president Trump. Ze doopten de feestdag “President’s Day” om tot “Not My President’s Day”. In Central Park in New York kwamen duizenden betogers samen. Ze riepen slogans als "Donald Trump moet vertrekken " en "Trump is niet mijn president".

