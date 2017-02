Howest ontwikkelt virtuele werkomgevingen voor bedrijven

Emma Bonino ontmoet na 20 jaar geredde Rwandese vluchteling

De Europese commissaris voor vluchtelingen Emma Bonino bezocht in 1997 het vluchtelingenkamp Tingi-Tingi in het oosten van Congo. Ze stond er onder meer oog in oog met het jongetje Brave. Twintig jaar later woont hij in Brussel. "Terzake" bracht hen bij elkaar.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

