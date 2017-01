Boeren besproeien Justus Lipsius-gebouw met lading melk

Zware brand treft olieraffinaderij in Japan

In een Japanse olieraffinaderij is een grote brand uitgebroken. Volgens de autoriteiten was de vlammenzee verspreid over een oppervlakte van 100 vierkante meter. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Er vielen geen gewonden. Bijna 3.000 inwoners uit de omgeving werden geëvacueerd.

