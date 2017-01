Vandaag begraven, destijds gloednieuw: zo werkt(e) de praatpaal

Rector Herman Van Goethem is mediawatcher van de week

De mediawatcher is deze week Herman Van Goethem. Hij is jurist en hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Hij was de directeur van het museum Kazerne Dossin in Mechelen. Sinds 1 oktober 2016 is hij rector van de Universiteit Antwerpen.

