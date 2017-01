Schaatsen we dit weekend op ondergelopen weiden?

Flatgebouw met 17 verdiepingen en winkelcentrum stort in na brand in Teheran

In de Iraanse hoofdstad Teheran is een flatgebouw met daarin een winkelcentrum ingestort. Het gebouw van 17 verdiepingen stond al enkele uren in brand. Volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er al zeker 38 gewonden geteld. Het is onduidelijk of er ook dodelijke slachtoffers zijn.

