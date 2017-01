Geweld in Ninove: amateurbeelden tonen hoe jongeren op de vuist gaan

SpaceX-raket met succes gelanceerd

Vanop de luchtmachtbasis Vandenberg in Californië is een SpaceX-raket gelanceerd. Ze bracht tien satellieten in een baan om de aarde. Na de lancering keerde de draagraket netjes terug naar het lanceerplatform. Het ging om de eerste lancering sinds in september een SpaceX-Falcon 9-raket ontplofte. SpaceX is het commerciële ruimtevaartbedrijf van Tesla-miljardair Elon Musk.

