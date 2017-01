Storm aan de kust: 1,5 miljoen ton zand weggespoeld

De professionele afscheidsnemer kan het nog altijd

In de jaren 90 werd het typetje Xavier De Baere (Lucas Van den Eynde) wereldberoemd in Vlaanderen als de professionele afscheidsnemer in het programma "Morgen maandag". Vanavond In "M/V van het jaar" op Eén wekte Van den Eynde de professionele afscheidsnemer nog een keer tot leven. En dat klonk zo.

