Fruittelers in Haspengouw planten hagen om bijenpopulatie in stand te houden

Terzake docu: Huiselijk geweld in het “gendergelijke” Zweden

Zweden was lange tijd wereldleider in gelijkheid tussen man en vrouw. Zweedse burgers genieten van heel wat rechten en mogelijkheden, maar het land heeft een van de hoogste graden van partnergeweld geweld in Europa. In deze persoonlijke reis bespreken activisten, slachtoffers en daders hun ervaringen, om meer te weten te komen wat er achter de hoge cijfers ligt van familiaal geweld en waarom gendergelijkheid maar een deel is van een heel complex probleem.

