Studenten helpen elkaar: zo komen zij de blokperiode door

Vrouw uit Florida mag van rechter tamme alligator houden

De 11-jarige Rambo, zo'n 1,85 meter lang en ruim 65 kilo zwaar, is het troetelkind van Mary Thorn uit Lakeland in de VS. Rambo leeft al 11 jaar bij Mary Thorn en is een lokale beroemdheid geworden. Dat was een doorn in het oog van jachtopzieners, maar die haalden bakzeil in de rechtbank.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

