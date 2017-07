Twee dagen later trekt Luc Pauwels naar de autokeuring om na te gaan of ze de illegale ingreep zal ontdekken. De eerste controle blijkt de roetfiltertest te zijn en zoals de garagist had voorspeld, raakt de auto probleemloos door de test. Achteraf wordt de auto nog eens aan de onderkant gecontroleerd, maar ook daar valt de autokeurders niets op. Volgens de keuring is zijn auto, zonder roetfilter, volledig in orde. Maar de auto is illegaal nu en stoot ruim 90 procent méér roet en fijnstof uit.

