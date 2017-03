LIVE: politiek debat van Vlaamse partijvoorzitters

Magnette: "Ook Vlaanderen verkoopt materiaal voor militair gebruik"

Wallonië is niet meteen van plan om te stoppen met wapenleveringen aan Saudi-Arabië. Federaal vicepremier De Croo riep zondag op tot een wapenembargo tegen dat land vanuit België. Saudi-Arabië is betrokken in de bloedige burgeroolog in buurland Jemen en dat heeft tot daar tot een grote hongersnood geleid. Meer dan 60 procent van de Waalse wapenexport gaat nu naar Saudi-Arabië. Waals minister-president Magnette gaat voorlopig niet in op de vraag van De Croo.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Magnette: "Ook Vlaanderen verkoopt materiaal voor militair gebruik"

Wallonië is niet meteen van plan om te stoppen met wapenleveringen aan Saudi-Arabië. Federaal vicepremier De Croo riep zondag op tot een wapenembargo tegen dat land vanuit België. Saudi-Arabië is betrokken in de bloedige burgeroolog in buurland Jemen en dat heeft tot daar tot een grote hongersnood geleid. Meer dan 60 procent van de Waalse wapenexport gaat nu naar Saudi-Arabië. Waals minister-president Magnette gaat voorlopig niet in op de vraag van De Croo.