Volg live: persconferentie van Merkel en Trump

Gaan Crombez (SP.A) en Almaci (Groen) samenwonen?

"Het heeft lang geduurd voor u de vraag stelde", reageert SP.A-voorzitter John Crombez in "Van Gils & Gasten". En de vraag waarover hij het heeft is of zijn partij en Groen overwegen om samen te werken voor de volgende stembusgang. Volgens Crombez "moet het een optie zijn" dat progressieve partijen de krachten bundelen. Zijn collega Almaci gaat op de rem staan en benadrukt dat het nog anderhalf jaar is tot de verkiezingen en dat het nu over inhoud en niet over vorm moet gaan.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Gaan Crombez (SP.A) en Almaci (Groen) samenwonen?

"Het heeft lang geduurd voor u de vraag stelde", reageert SP.A-voorzitter John Crombez in "Van Gils & Gasten". En de vraag waarover hij het heeft is of zijn partij en Groen overwegen om samen te werken voor de volgende stembusgang. Volgens Crombez "moet het een optie zijn" dat progressieve partijen de krachten bundelen. Zijn collega Almaci gaat op de rem staan en benadrukt dat het nog anderhalf jaar is tot de verkiezingen en dat het nu over inhoud en niet over vorm moet gaan.