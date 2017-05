LIVE om 7 uur: Extra Journaal over explosies Manchester

Vlaamse regering eens over intrekking boskaart

De omstreden boskaart is nu ook in overleg met de voltallige Vlaamse regering ingetrokken. Vrijdag had minister-president Bourgeois al gezegd dat de kaart zou worden geschrapt omdat er te veel fouten in zaten. Dat leidde tot commotie binnen de Vlaamse regering omdat hij op eigen houtje had gehandeld.

